La WTCR Race of Saudi Arabia entra nel vivo oggi con Prove Libere e Qualifiche nelle quali si decideranno le ultime pole position della stagione.

Ecco il programma del Jeddah Corniche Circuit per quanto riguarda il sabato (orari locali).



13;00-13;45: Prove libere 1

16;00-16;30: Prove libere 2

18;30-19;00: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player, Eurosport 1 e altre emittenti in tutto il mondo)

19;05-19;20: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player, Eurosport 1 e altre emittenti in tutto il mondo)

19;30-19;45: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player, Eurosport 1 e altre emittenti in tutto il mondo)

