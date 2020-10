DHL Pole Position (Q1):Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



DHL Pole Position (Q3):Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Gara 1:Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Giro veloce Gara 1:Thed Björk (SWE) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Gara 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Giro veloce Gara 2:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Gara 3:Nicky Catsburg (NLD) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



Giro veloce Gara 3:Nicky Catsburg (NLD) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



WTCR Rookie Driver Gara 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR Rookie Driver Gara 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR Rookie Driver Gara 3:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR Trophy Gara 1:Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR Trophy Gara 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR Trophy Gara 3:Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



TAG Heuer Best Lap Trophy:Nicky Catsburg (NLD) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



TAG Heuer Most Valuable Driver:Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Goodyear #FollowTheLeader:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR