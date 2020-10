Evento? WTCR - FIA World Touring Car Cup 2020, Round 5, 6 e 7 di 16

Quando? 9-11 ottobre, 2020

Dove? Slovakia Ring, vicino a Bratislava, Slovacchia

Lunghezza: 5,922km

Gara 1: 9 giri (53,114km)

Gara 2: 9 giri (53,114km)

Gara 3: 11 giri (64,958km)

Giro record Qualifica: Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) 2'09"312 (164,8km/h), 14/07/18

Giro record Gara: Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR) 2'11"061 (162,6km/h), 14/07/18



I NUMERI



92: i punti di Yann Ehrlacher, Goodyear #FollowTheLeader

225: la velocità in km/h in cui si percorre la curva 2 dello Slovakia Ring

100.000: gli euro che il WTCR vuole raccogliere per #RaceToCare, il progetto benefico in supporto di quello FIA #PurposeDriven nella lotta al COVID-19

1: le vittorie al massimo ottenute dai piloti WTCR allo Slovakia Ring

21: gli anni di Gilles Magnus,attuale leader del WTCR Rookie Driver.



LO SAPEVATE?

Allo Slovakia Ring bisognerà tenere d'occhio l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris del Team Mulsanne, che è sempre andata forte e con Ma Qing Hua vinse nel 2019, mentre Kevin Ceccon centrò due terzi posti.