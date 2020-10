Le zavorre vengono assegnate sul calcolo dei tempi medi nei due eventi precedenti a quello che si va ad affrontare, in modo da livellare le prestazioni delle vetture.



Le Audi RS 3 LMS avranno 40kg in più (oltre ai 20kg che devono piazzare in auto per chi ha la vecchia ECU), mentre le Honda Civic Type R salgono di 50kg e le Lynk & Co 03 TCR di 60kg.



Tuttavia le macchine di Geely Group Motorsport, secondo il regolamento del WTCR – FIA World Touring Car Cup, convertiranno 20kg dei 60kg in un aumento dell'altezza da terra di 10mm.



“Sapevamo che con il compensation weight avremmo avuto più difficoltà, così come con l'altezza da terra - ha detto Fredrik Wahlén, AD e Team Principal della Cyan - Sulla distanza di gara ne soffriremo".



Yvan Muller ha aggiunto: "Sapevo che in Slovacchia peso e altezza sarebbero stati un problema e penso che faticheremo a lottare per il vertice. Dobbiamo comunque continuare a fare progressi con le Lynk & Co 03 TCR, che sono forti su ogni pista, per cui ci batteremo duramente".