I biglietti sono ufficialmente in vendita per la WTCR Race of Spain e la Race SP del PURE ETCR al MotorLand Aragón dal 10-11 luglio.

Il permesso speciale è stato dato per consentire a 6.400 fan di assistere all'evento come parte di un ritorno graduale degli spettatori agli eventi sportivi internazionali che è stato recentemente approvato dal consiglio di sicurezza locale.



La partecipazione dei tifosi sarà in conformità con un protocollo esaustivo che è stato sviluppato per prendere in considerazione le caratteristiche e le strutture del circuito per garantire la salute e la sicurezza di tutti sul posto.



Oltre ad assaporare lo spettacolo di tutta l'azione che è il WTCR, i fan avranno anche da godersi il PURE ETCR con la Race SP dell'emozionante serie di auto turismo completamente elettriche.



