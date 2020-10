GARA? 2020 WTCR - FIA World Touring Car Cup, Round 11, 12 e 13 di 16

Quando? 30 ottobre-1 novembre

Dove? MotorLand Aragón, Alcañiz (Teruel)

Lunghezza: 5,345km

Gara 1: 10 giri (53,306 km)

Gara 2: 10 giri (53,306 km)

Gara 3: 12 giri (63,996 km)

Giro record qualifica: da stabilire

Giro record gara: da stabilire



LE CLASSIFICHE



Yann Ehrlacher continua ad essere il Goodyear #FollowTheLeader e anche nella WTCR Race of Spain avrà la striscia gialla sulla sua Lynk & Co 03 TCR della Cyan Racing, indossando anche il giubbotto dello stesso colore.



1 Yann Ehrlacher (FRA) 169 punti



2 Esteban Guerrieri (ARG) 147



3 Yvan Muller (FRA) 114



4 Néstor Girolami (ARG) 106



5 Jean-Karl Vernay (FRA) 106



6 Tom Coronel (NLD) 101



7 Nathanaël Berthon (FRA) 92



8 Gilles Magnus (BEL) 92



9 Mikel Azcona (ESP) 79



10 Thed Björk (SWE) 78



CliccateQUIper vedere anche le classifiche di Team, Rookie Driver e WTCR Trophy



IL PROGRAMMA



Sabato 31 ottobre

Prove Libere 1: 8;00-8;45

Prove Libere 2: 10;35-11;05

Qualifiche Q1: 13;15-13;35

Qualifiche Q2: 13;40-13;50

Qualifiche Q3: 14;00 (prima macchina dei Top5 per la DHL Pole Position)



Domenica 1 novembre

Gara 1: 9;15 (10 giri)

Gara 2: 12;15 (10 giri)

Gara 3: 14;15 (12 giri)



Orari locali e soggetti a cambiamento.



A seguito delle restrizioni legate al COVID-19, la WTCR Race of Spain si svolgerà a porte chiuse, ma godrà di un'ampia copertura TV e online.