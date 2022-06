Al MotorLand Aragón di Alcañiz si svolgeranno oggi le due gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Gara 1 è in programma a partire dalle 11;15, mentre Gara 2 seguirà alle 15;15. La durata di Gara 1 è di 30 minuti più un giro, mentre Gara 2 è programmata per 25 minuti più un giro.Cliccate qui per le informazioni su dove vederle, con highlights e dirette in programma anche su Eurosport ed Eurosport Player.