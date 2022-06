La WTCR Race of Spain inizia oggi con le prove libere 1 che si svolgeranno a partire dalle ore 9:00 CET.

Seguiranno le Prove Libere 2 dalle 13.00, mentre le Qualifiche in tre fasi - e la caccia alla pole position per la gara d'apertura di domenica - prenderanno il via alle 15.30.

Guardate tutta l'azione su Eurosport Player, seguite il WTCR sui social media e Cliccate qui per il programma completo dell'evento.

