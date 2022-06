Ci stiamo avvicinando alla WTCR Race of Spain che si svolgerà al MotorLand Aragón: ecco il programma di questo terzo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022.

Sabato 25 giugno



09h00-09h45: Prove libere 1 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

12.30-13.00: Prove libere 2 (in diretta su Facebook, YouTube, Eurosport Player)

15.30-15.50: Qualifiche Q1 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15h55-16h05: Qualifiche Q2 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

16h05-16h20: Qualifiche Q3 (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)



Domenica 26 giugno



11h15: Gara 1 (30 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

11h55 (circa): Podio di Gara 1

15h15: Gara 2 (25 minuti+1 giro) (in diretta su Eurosport Player e altre emittenti in tutto il mondo)

15h50 (circa): Podio di Gara 2

