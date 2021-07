Il MotorLand Aragón ospita il terzo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021. Ecco le parole dei piloti prima della WTCR Race of Spain.

Mikel Azcona (ESP) Zengo Motorsport / CUPRA Leon Competición: “Il Portogallo è stato un fine settimana difficile, con pochi punti presi, ma spero che ad Aragón, la mia gara di casa, saremo sul podio, come l’anno scorso. Quando hai tutto questo supporto dalle tribune con le bandiere e tutto ciò che ti rende ancora più motivato; senti come se fossi più veloce e capace di un buon risultato. Vorrei dare spettacolo per i tifosi”.



Jordi Gené (ESP) Zengo Motorsport Drivers’ Academy / CUPRA Leon Competición: “Ho solo provato al MotorLand. Ma quando si corre in casa si ha sempre quella spinta in più. È interessante e sarà la prima gara in cui avremo PURE ETCR e WTCR nello stesso weekend”.



Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport / Honda Civic Type R TCR: “Spero di tornare più forte ad Aragón dopo aver perso molti punti in Portogallo. Sarà difficile per noi con il peso massimo di compensazione, ma spingeremo al massimo e lavoreremo insieme come sempre per ottenere la Top10”.



Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse / Hyundai Elantra N TCR: “Il mio obiettivo per il resto della stagione sarà quello di fare gare intelligenti e pulite, e prendere punti. È impossibile dire dove saremo ad Aragón, ma ho un buon feeling, quindi sono fiducioso che possiamo finire dentro la top 10”.



Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co / Lynk & Co 03 TCR: “Ho vinto ad Aragón l’anno scorso quando correvamo in inverno, quindi è bello tornare in estate perché mi piace. Non credo che il calore costerà qualcosa e possiamo essere veloci in qualsiasi condizione con la macchina che abbiamo, quindi non sono preoccupato”.



Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport / Audi RS 3 LMS: “Il Portogallo è stato un weekend difficile per noi. Siamo arrivati undicesimi e tredicesimi, volevamo di più ma abbiamo provato a fare quello che potevamo, speriamo di poter trovare un pacchetto migliore ed essere più competitivi ad Aragón.”

