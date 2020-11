L'ungherese è stato il migliore in Q1, mentre il francese aveva svettato negli shootout in Q3, ma andando fuori dai track limits con la Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris alla curva 5, dunque il tempo tolto al portacolori del Team Mulsanne garantisce a Magnus di essere in DHL Pole Position.



Fra chi festeggia Halloween nel modo giusto - Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) e il leader del WTCR Rookie Driver, Magnus (Comtoyou Racing) - c'è anche chi vive l'incubo, come Yann Ehrlacher ed Esteban Guerrieri, entrambi fuori in Q1.



Il Goodyear #FollowTheLeader della Cyan Racing Lynk & Co in Gara 1 era già costretto a retrocedere per la sostituzione del motore, ma con il 13° posto potrà cercare di prendere qualche punticino. "Nel primo giro ho violato i track limits e poi ho sentito delle vibrazioni all'anteriore sinistra".



Come parziale consolazione, Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) è incappato in una giornata storta piazzando la sua Honda al 19° posto. “Non è andata bene dal mio punto di vista, ma non abbiamo un bel potenziale questo weekend. Purtroppo non abbiamo massimizzato quello che avevamo e ho rovinato tutto con un errore nel primo giro, mentre negli altri avevo gomme usate”.



Re Michelisz si riscatta

Norbert Michelisz ha centrato la DHL Pole Position di Gara 1 della WTCR Race of Spain al MotorLand Aragón.



Il pilota della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha fermato il cronometro sul 2’05″838 con la sua Hyundai i30 N ritrovando la partenza al palo che gli era mancata dalla WTCR Race of Malaysia dell’anno scorso.



In Top5 si classificano anche Gilles Magnus, Jean-Karl Vernay, Gabriele Tarquini e Thed Björk, prendendo i punti.



Seguono Nathanaël Berthon, Santiago Urrutia, Luca Engstler e Bence Boldisz. Yvan Muller e Néstor Girolami accedono alla Q2, Ehrlacher, Tiago Monteiro, Aurélien Comte, la wildcard Nicolas Baert, il debuttante Josh Files, Tom Coronel, Guerrieri, Attila Tassi e Gábor Kismarty-Lechner vengono eliminati.



Magnus in forma in Q2

Gilles Magnus è stato il più rapido della Q2 portando la sua Audi RS 3 LMS alla Q3. Il 21enne del RACB National Team ha preceduto Santiago Urrutia e Nathanaël Berthon. Norbert Michelisz si è visto riaccreditare del quarto tempo per track limits, ma troppo tardi, quindi a giocarsi la pole sono andati Vernay e Björk. Eliminati Muller, Tarquini, Engstler e Mikel Azcona, che balza in pole nella griglia invertita di Gara 2. Dietro allo spagnolo ci sono Girolami e Boldizs.



Che lotta in Q3 per la DHL Pole Position

Vernay è sceso in pista per primo segnando un 2’06″367. Urrutia è subito stato più rapido nel primo settore rispetto al francese, ma più lento nel secondo; nel terzo l’uruguagio si è riportato davanti, poi però ha bloccato alla curva 16 perdendo tutto e chiudendo a 0″785. “Un errore stupido, ma va bene essere in Q3, è importante”.



Berthon è sceso in pista, ma ha rotto la trasmissione dell’Audi griffata Comtoyou DHL Team parcheggiando la macchina su cui ha cambiato il motore e dovrà partire ultimo in Gara 1.



E’ il turno di Björk, che però chiude a 0″438 dall’Alfa Romeo, mentre Magnus non riesce a svettare e deve accontentarsi della prima fila per 0″233.



Gara 1 della WTCR Race of Spain è prevista domani mattina alle 9;15.