I protagonisti del WTCR − FIA World Touring Car Cup sono stati di scena al MotorLand Aragón lo scorso weekend. Ecco tutti i risultati.

VINCITORI

Gara 1:Gabriele Tarquini (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gara2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS









FIA WTCR JUNIOR TITLE

Gara 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Gara2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS









WTCR TROPHY

Gara 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS (pictured)

Gara2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS









POLE POSITION

Gara 1 (griglia invertita):Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Gara2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS









GIRI VELOCI

Gara 1:Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)

Gara2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m07.588s (150.8kph)









TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)









TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 38 punti









GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 82 punti

