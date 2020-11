Il promoter Eurosport Events ha scelto di raccogliere 1€ per ogni km percorso dai piloti della serie, più i contributi di essi e dei team in tutta la stagione 2020.



Dopo le gare dello Slovakia Ring, si è scelto di donare la cifra al Dunajská Streda Hospital, che quindi rientra nell'iniziativa di arrivare a €100.000 totali nell'arco dell'anno.



Yann Ehrlacher, leader del campionato e portacolori della Cyan Racing Lynk & Co, ha spiegato l'importanza di #RaceToCare.



“Quest'anno non è come tutti gli altri, la pandemia ha cambiato la vita di tutti e siamo tornati in pista anche grazie all'impegno di uomini e donne del mondo della sanità. La famiglia del FIA WTCR ha creato #RaceToCare per ringraziarli, ora è il nostro turno di fare qualcosa".



Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), secondo in classifica, ha aggiunto: “La famiglia del FIA WTCR vuole fare qualcosa per ringrazirli e ad ogni km percorso in pista daremo 1€”.



#RaceToCare

Il promoter Eurosport Events vuole sostenere la campagna FIA #PurposeDriven donando €1 per ogni km percorso dai piloti del WTCR nel 2020. Tutti i concorrenti, team e addetti ai lavori sono invitati a dare il loro contributo per raggiungere l’obiettivo di raccogliere €100,000 entro fine stagione. Per maggiori informazioni:https://www.fiawtcr.com/race-to-care/. Per informazioni su #PurposeDriven:https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement