L'iniziativa lanciata da Eurosport Events in sostegno a quella della FIA #PurposeDriven ha garantito una raccolta di €16.677 nella WTCR Race of Spain e altrettanti nella WTCR Race of Aragón, che sono stati donati all'ospedale Comarcal de Alcañiz e all'Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón.



L'ospedale Comarcal de Alcañiz utilizzerà i fondi di WTCR #RaceToCare per aggiungere letti per i pazienti e acquistare nuovi ventilatori polmonari.



L'Instituto de Investigacion Sanitaria Aragón investirà i soldi in progetti di ricerca per migliorare e velocizzare le diagnosi dei casi, migliorando i trattamenti sui pazienti.



Nel 2020 le donazioni hanno riguardato anche gli ospedali dopo le gare di Zolder, Nürburgring Nordschleife, Slovakia Ring ed Hungaroring tra settembre e ottobre.



#RaceToCare

Il promoter Eurosport Events vuole sostenere la campagna FIA #PurposeDriven donando €1 per ogni km percorso dai piloti del WTCR nel 2020. Tutti i concorrenti, team e addetti ai lavori sono invitati a dare il loro contributo per raggiungere l’obiettivo di raccogliere €100,000 entro fine stagione. Per maggiori informazioni:https://www.fiawtcr.com/race-to-care/. Per informazioni su #PurposeDriven:https://www.fia.com/news/fia-purposedriven-movement