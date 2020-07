WTCR Rewind: ecco la WTCR Race Germany 2019

-

Stasera WTCR Rewind riproporrà l'evento del Nürburgring del 2019, la fantastica WTCR Race of Germany:

Alexandra Legouix, inviata sui campi di gara del WTCR – FIA World Touring Car Cup per il promoter Eurosport Events, avrà come ospiti Néstor Girolami, Benjamin Leuchter e Gabriele Tarquini, tre protagonisti del Nordschleife .



Stefan Ehlen di Motorsport Network Germany è il giornalista presente.



WTCR Rewind, Back to Nürburgring è disponibile dalle ore 19;00 su Facebook, Instagram e YouTube.

