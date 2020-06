WTCR Rewind: Kristoffersson non esclude la wildcard

-

Johan Kristoffersson non esclude un suo ritorno da wildcard nel WTCR – FIA World Touring Car Cup per il 2020.

Lo svedese quest'anno si concentrerà sulla caccia al terzo titolo nel FIA World Rallycross Championship dopo aver vinto tre gare nel WTCR 2019.



Ospite del primo episodio di WTCR Rewind, il nuovo programma voluto dal promoter Eurosport Events, Kristoffersson ha detto: “Non si sa mai, non si può escludere nulla. Può essere che faccia qualche gara, vedo che un po' tutti non aspettano altro che tornare a correre e a me manca molto il WTCR, specialmente per come è terminata l'ultima gara dell'anno scorso”.



Il nordico ha poi parlato delle piste che compongono il calendario: “Ci sono delle concomitanze con il World Rallycross, quindi è dura fare entrambi, però se potessi essere wildcard per uno o due eventi non mi dispiacerebbe e sceglierei sicuramente il Nürburgring. E' una grande pista, stupenda".



Le wildcards non potranno prendere punti e dovranno caricare 10kg di zavorra.



