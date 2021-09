Franco Girolami, fratello del Néstor che corre nel WTCR – FIA World Touring Car Cup, sarà in azione nel TCR Europe a Monza questo weekend. Vediamo quali altri fratelli "d'arte" hanno i protagonisti della serie turismo mondiale.

Andreas Bäckman: La sorella Jessica, di due anni più giovane, è la sua compagna di squadra nella Target Competition nel WTCR.



Jessica Bäckman: Il fratello Andreas, di due anni più grande, è il suo compagno di squadra nella Target Competition nel WTCR.



Tom Coronel: Il fratello gemello di Tom, Tim, una volta era suo rivale in pista. Ultimamente hanno unito le loro forze per partecipare al Rally Dakar (nella foto).



Jordi Géne: Il fratello minore Marc ha segnato punti in Formula Uno, ha vinto la 24 ore di Le Mans e ha fatto un test-drive per la Ferrari.



Néstor Girolami: protagonista nel WTCR di alto livello, il fratello Franco ha invece raggiunto uno status simile nel TCR Europe.



Yvan Muller: La sorella maggiore Cathy ha corso in Formula 3 e Formula 3000.

WTCR Tutti i 22 piloti del WTCR a punti nel 2021 5 ORE FA

WTCR Vervisch: “Speriamo di continuare bene” 22/09/2021 A 06:28