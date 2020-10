Engstler, sulla Hyundai i30 N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, ha vinto nel WTCR Rookie Driver Gara 1 aggiudicandosi il successo per la prima volta nella stagione.



L'idolo locale Boldizs, 23enne della Zengő Motorsport si è invece portato a casa Gara 2 partendo con la CUPRA Leon Competición TCR dalla DHL Pole Position.



In Gara 3 è toccato a Magnus vincere con l'Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing-RACB.



Il 19enne Nico Gruber ha debuttato in Ungheria prendendo i suoi primi punti e finendo nei Top3 del WTCR Rookie Driver in Gara 2.



L'austriaco ha beneficiato in quel caso dell'uscita di scena del suo compagno Engstler per incidente.



Dopo 10 gare, Magnus è a +84 in classifica su Boldizs. Terzo Engstler.