In tutti gli eventi della serie viene infatti riservato un orologio TAG Heuer a chi realizza il giro più veloce in gara.



Ecco chi se lo è aggiudicato quest'anno.



WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, 11-13 SETTEMBRE):



NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, 24-26 SETTEMBRE):



YANN EHRLACHER (FRA)Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, 9-11 OTTOBRE):



NICKY CATSBURG (NLD)Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR (pictured)



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, 16-18 OTTOBRE):



NORBERT MICHELISZ (HUN)BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, 30 OTTOBRE-1 NOVEMBRE):



GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, 13-15 NOVEMBRE):



SANTIAGO URRUTIA (URY)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



TAG HEUER BEST LAP TROPHY - I VINCITORI

BERTHON,CATSBURG, EHRLACHER, MAGNUS, MICHELISZ, URRUTIA 1