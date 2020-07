WTCR Teamwork: #5 Zengo Motorsport

-

Continua l'approfondimento sui team del WTCR − FIA World Touring Car Cup: oggi Máté Kerekes ci parla della Zengő Motorsport.

Base: Budapest, Ungheria

Direttore: Erika Asztalos

Team Manager: Zoltán Zengő

Personale in pista: 16 (inclusi 3 ingegneri, 1 addetto ai dati e 8 meccanici)

Piloti: Bence Boldizs, più un altro da annunciare

Auto: CUPRA Leon Competición (soggetto a conferma)

Miglior risultato nel WTCR: podio nella WTCR Race of Slovakia 2018

“La flessibilità è la miglior soluzione perché bisogna sapersi adattare a tutte le situazioni"

Intervista con Máté Kerekes, ingegnere di pista



Benvenuto a WTCR Teamwork, Máté, che ruolo hai in Zengő Motorsport?

“Sono uno degli ingegneri di pista, durante gli eventi aiuto i miei colleghi coi set-up delle auto e istruisco i piloti sulla miglior strategia e come fare il giro perfetto. A casa mi occupo della comunicazione coi promoter, i marchi, dei ricambi e di tutti i membri del team".

E' tanto lavoro...

“Rappresento anche Zoltán Zengő, il Team Manager, nei briefing e in altre riunioni, per cui sì, ho parecchio da fare!"

Credit Foto FIA WTCR

E' un ruolo che ti porta molta pressione e responsabilità?

“Penso che la responsabilità sia elevata perché ho molte informazioni da dare a tutti e una incomprensione può portare a grandi problemi. Ma nel motorsport tutti amano lavorare sotto pressione, non è uno stress".

Qual è la chiave per lavorare bene nel tuo ruolo?

“Lavorare per Zoltán è molto importante perché ha parecchia esperienza nel Mondiale Turismo, ne ha vissute tante e per me è fondamentale. Per me la flessibilità è la miglior soluzione perché bisogna sapersi adattare a tutte le situazioni".

Quando sei arrivato in Zengő Motorsport?

“A gennaio 2019, ho iniziato come interinale e ora sono felice di avere un lavoro a tempo pieno!"

Che esperienze hai?

“Sono andato in Danimarca a studiare la tecnologia delle macchine, poi ho iniziato a fare pratica alla Zengő. Ho sempre sognato di lavorare nel motorsport e questo ruolo per me è perfetto”.

Credit Foto FIA WTCR

Fra tutto quello che fai, qual è la parte più difficile del tuo lavoro?

“Amo ogni parte, non è dura per me!”

Credit Foto FIA WTCR

Per ora qual è stato il momento migliore della tua carriera?

“L'anno scorso quando Gábor Kismarty-Lechner ha vinto il titolo ungherese nel turismo. Sono contento di essere stato con lui ad ogni evento, ma comunque è sempre bello quando un pilota vince. Anche per il team è una festa".

Credit Foto FIA WTCR

Del WTCR 2020 quale gara aspetti di più?

“La WTCR Race of Hungary, sicuramente! Adoro l'Hungaroring e incontrare i fan locali è sempre fantastico".

Credit Foto FIA WTCR

Dove vedere la Zengő Motorsport in azione nel WTCR 2020

WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare



Grazie a Gábor Támas Nagy per le immagini

