Néstor Girolami vuole ottenere due vittorie consecutive nel WTCR - FIA World Touring Car Cup e lo ha fatto vedere centrando il miglior tempo durante le prove ufficiali della WTCR Race of Alsace GrandEst.

Alla guida di una Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha percorso i 3,620 km del Circuit l'Anneau du Rhin con il miglior tempo di 1'27"036, battendo per 0"078 il suo compagno di squadra Esteban Guerrieri.



Gilles Magnus è stato il terzo più veloce per il Comtoyou Team Audi Sport, davanti al Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse).



Tiago Monteiro, che sta vivendo una stagione 2022 sfortunata, ha ottenuto un ottimo quinto tempo con la Honda del LIQUI MOLY Team Engstler, seguito da Nathanaël Berthon del Comtoyou DHL Team Audi Sport, mentre Norbert Michelisz, Mehdi Bennani, Attila Tassi e Rob Huff con la Cupra della Zengő Motorsport CUPRA, hanno completato la top 10.



La prova ufficiale di questo pomeriggio ha offerto un'ultima opportunità ai team di girare sul Circuit l'Anneau du Rhin in vista delle prove libere 1 di sabato mattina, che inizieranno alle 9;30.

