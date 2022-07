Néstor Girolami comincia bene il weekend del WTCR – FIA World Touring Car Cup in Italia ottenendo il miglior tempo nella sessione di test svolta in mattinata.

All'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi il pilota della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha ottenuto il miglior crono in 1'14"902 sulla sua Honda Civic Type R TCR gommata Goodyear.



Il Goodyear #FollowTheLeader, Mikel Azcona (BRC Hyundai N Squadra Corse), è secondo in 1'15"408, seguito da Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport).



"È stato un buon inizio, ma non è ufficiale e non si può mai sapere cosa stanno provando gli altri con il peso e tante altre cose", ha detto Girolami a proposito delle sue prestazioni nei test. "La cosa importante nel nostro caso è che ci siamo trovati bene con la macchina, che è molto ben bilanciata, ma la temperatura della pista è molto alta e completamente diversa da quella dei nostri test. C'è sempre più sottosterzo, ma è un buon inizio e dobbiamo concentrarci su domani. È stata una buona prova perché nelle FP1 abbiamo meno lavoro da fare e possiamo risparmiare un po' di pneumatici".



Norbert Michelisz si è piazzato al quarto posto nonostante una fermata in pista per un sospetto problema meccanico che ha causato la prima delle due bandiere rosse. Il Campione del WTCR Yann Ehrlacher (Cyan Racing) ha causato la seconda quando è uscito nella ghiaia alla curva 10 con la sua Lynk & Co 03 TCR. Nel frattempo, Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) ha completato la Top5.



Il test di un'ora è una novità nel calendario del WTCR e segue le indicazioni dei team che desiderano avere più tempo in pista nella seconda metà della stagione.



Le prove libere 1 sono in programma sabato alle 9;00 (45').



CliccateQUIper vedere la classifica dei test.

