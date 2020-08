WTCR Top 10: BRC Racing Team

-

Il BRC Racing Team oggi festeggia 10 anni: vediamo quindi 10 perle della squadra di Cherasco nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

1: Inizio vincente: il BRC Racing Team ha vinto la prima gara nella storia del WTCR – FIA World Touring Car Cup, la WTCR Race of Morocco del 2018, con Gabriele Tarquini primo per due volte al volante della Hyundai i30 N TCR.



2: Tarquini fa 3: l'abruzzese battè Norbert Michelisz in Gara 3 all'Hungaroring, seppur il pubblico locale si aspettasse altro risultato.



3: Attesa premiata: la vittoria successiva per BRC arrivò nella WTCR Race of Slovakia proprio con Michelisz, davanti a parecchi ungheresi giunti per vedere il suo primo successo nella serie.



4: Vittoria importantissima: in Giappone, Tarquini vinse grazie alla penalità inflitta a Ceccon. Un risultato che poi fu fondamentale nella lotta al titolo.



5: Un titolo di squadra: con Michelisz a fare da scudiero, Tarquini a Macao si impose con 3 punti di margine su Muller.



6: La storia si ripete (due volte): Tarquini iniziò benissimo anche il 2019 tornando al successo nella WTCR Race of Morocco e replicando anche all'Hungaroring battendo sempre Michelisz.



7: Pole position: anche se poi non arrivò la vittoria, Nicky Catsburg centrò due DHL Pole Position allo Slovakia Ring.



8: Caccia al titolo: Michelisz cominciò la sua rincorsa al titolo con due successi su piste ostiche come Nürburgring Nordschleife e Vila Real. In entrambe le occasioni, Augusto Farfus chiuse terzo con la i30 N del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team.



9: Altri successi: Michelisz vinse anche in Cina e in Giappone, avvicinandosi all'iride.



10: Super a Sepang: Michelisz doventò Re del WTCR con la Hyundai BRC in Malesia.

