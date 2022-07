Rob Huff rimane il pilota da battere nel WTCR Trophy e in corsa per il titolo assoluto nonostante il difficile weekend della WTCR Race of Italy a bordo della sua CUPRA Leon Competición.

Con Dániel Nagy che sta recuperando da un infortunio alla mano, il britannico non solo è stato svantaggiato dall'assenza di un compagno di squadra con cui lavorare, ma anche ostacolato da un problema al differenziale che ha trasformato la sua visita all'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi in un "weekend di limitazione dei danni", secondo il vincitore del FIA World Touring Car Championship 2012.



"Ho corso bene in entrambe le gare, la macchina è decisamente migliorata per tutto il fine settimana ma, alla fine, abbiamo sofferto di un problema al differenziale per tutto il fine settimana, che è stato difficile da risolvere perché non ne avevamo uno per sostituirlo, il che è stato un peccato perché potenzialmente ci è costato molto. Ma siamo riusciti a recuperare qualche punto e a salire terzi", ha detto il pilota della Zengő Motorsport.



"Ancora una volta un grande ringraziamento al team, perché è stato un grande cambiamento con una sola vettura e ci è mancato avere Dani con noi, quei dati in più, l'esperienza sul set-up, senza avere una seconda vettura. Nel complesso dobbiamo essere molto soddisfatti dopo esserci qualificati al 14° posto e aver conquistato 18 punti".



Huff ha ottenuto l'ottavo e il sesto posto nelle due gare della WTCR Race of Italy. Si trova a 52 punti dal Goodyear #FollowTheLeader Mikel Azcona e si appresta a partecipare alla WTCR Race of Alsace GrandEst, che si terrà ad Anneau du Rhin dal 5 al 7 agosto.

