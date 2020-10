Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne) guida la classifica del WTCR Trophy con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, dopo aver superato Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) in Ungheria. L’olandese proprio in Spagna festeggerà le 500 gare turismo in carriera.



I suoi compagni Nathanaël Berthon e Gilles Magnus vogliono tornare protagonisti come lo furono allo Slovakia Ring, anche se il belga del RACB National Team deve pensare soprattutto alla classifica del WTCR Rookie Driver. I due occupano il settimo ed ottavo posto assoluto.



Il WTCR Trophy è una delle novità della stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup e premia coloro che corrono senza un supporto ufficiale.



I punti vengono assegnati sulla seguente scala:



1 = 10

2 = 8

3 = 5

4 = 3

5 = 1



Giro più veloce in qualifica = 1 punto

Giro più veloce in ogni gara = 1 punto