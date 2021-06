Gli sforzi di Gilles Magnus nelle qualifiche della WTCR Race of Portugal ieri gli hanno permesso di guadagnare due punti su Tom Coronel nella battaglia per il titolo del WTCR Trophy.

Il belga, che sta facendo la sua prima apparizione al Circuito do Estoril, ha ottenuto un punto come pilota più veloce nella categoria per gli indipendenti.



Tuttavia, oltre al successo nel WTCR Trophy, il 21enne pilota del RACB National Team è concentrato sul titolo di pilota junior del FIA WTCR con la sua Audi RS 3 LMS di seconda generazione gestita dalla Comtoyou Racing. Ciò significa che non è del tutto soddisfatto del 15° posto.



"Non è affatto quello che volevamo o ci aspettavamo, anche se pensavamo fosse difficile, avendo una macchina nuova che deve essere sviluppata. Da parte mia ho fatto un lavoro abbastanza buono come secondo delle Audi [dietro Nathanaël Berthon] ma non era possibile fare meglio nella situazione in cui siamo. Ma concentriamoci sulle gare e cerchiamo di prendere qualche punto. Non sarà facile ma possiamo imparare qualcosa da questo e cercare di recuperare".

