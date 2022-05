Nel WTCR Trophy, Dániel Nagy è riuscito a centrare subito il podio al primo evento della stagione.

Il pilota della Zengő Motorsport aveva esordito da wildcard nella serie del 2018 e alla WTCR Clean Fuels for All Race of France dello scorso weekend ha chiuso secondo alle spalle di Rob Huff in Gara 2.



"Questo è un piccolo passo avanti per avvicinarsi al podio vero e proprio. Ho fatto il mio primo long run con i pneumatici Goodyear durante le gare, quindi si trattava di imparare. La prima gara, da questo punto di vista, è stata molto bella e ho acquisito molte informazioni. Abbiamo apportato alcune modifiche anche alla vettura, perché allo stesso tempo sto imparando a conoscerla", ha detto il 24enne.



"Nella seconda gara sono partito male, ma sono riuscito a evitare l'incidente. Poi, mentre guardavo nello specchietto, c'era Tommy [Coronel], che in questo fine settimana è stato un po' più veloce di me, quindi sapevo che avrei avuto dei momenti difficili, ci siamo toccati a volte ed è stato durissimo. È stata una pura gioia concludere la gara in questo modo, abbiamo raccolto dei punti. Speriamo di poter continuare a stare nella top 10 e poi salire sul podio".

