Alla WTCR Race of Belgium i due piloti della Comtoyou hanno svettato fra i sette che prendono parte alla classifica riservata a quelli privati che non godono del supporto di una casa ufficiale.



L'olandese si è imposto in Gara 1, mentre il belga ha avuto la meglio di tutti in Gara 2, con Jean-Karl Vernay (Team Mulsanne - Alfa Romeo) e Nathanaël Berthon (Comtoyou Racing) sul podio del primo round.



Il francese ha conquistato ancora la Top3 in Gara 2, con punti presi pure da Berthon e Bence Boldizs (Zengő Motorsport, Cupra).



Jack Young (Vuković Motorsport Renault) e Gábor Kismarty-Lechner (Zengő) dovranno invece attendere la WTCR Race of Germany del Nürburgring Nordschleife per segnare i primi punti.