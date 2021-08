Nel weekend si disputa la WTCR Race of Hungary e Sebastian Trinks, Event Leader di Goodyear - fornitore ufficiale di gomme per il WTCR – FIA World Touring Car Cup - ci spiega cosa serve all'Hungaroring.

"La superficie dell'Hungaroring ha solo tre anni, quindi è nuova, liscia, con un livello di usura medio-basso e un buon grip. E' anche la stessa per tutto il giro, senza cambi di asfalto".



"Ci sono un sacco di saliscendi con alcune curve ad alta velocità, il che lo rende abbastanza interessante per i piloti con alcune buone possibilità di sorpasso".



"Le previsioni del tempo sembrano molto calde con l'ambiente fino a 30 gradi centigradi, mentre la temperatura della pista potrebbe essere un po' sopra i 40 gradi perché la superficie assorbe un sacco di energia dal sole".



"In generale, è una pista tecnica e non così facile, con alcune curve tortuose dove è necessario avere una buona linea. Il pneumatico anteriore sinistro è il più sollecitato perché ci sono molte pieghe a destra".



"Ci sono un sacco di grandi aree di fuga e a causa di questo i limiti della pista saranno la chiave per le qualifiche e i piloti devono stare attenti altrimenti il loro tempo sul giro sarà cancellato e non hanno molte possibilità in qualifica, quindi hanno bisogno di mettere tutto insieme in un giro".



"Per le condizioni di bagnato su questo circuito ci sono alcune curve dove si può avere acqua stagnante e rigagnoli che attraversano la pista perché alcune curve e rettilinei hanno un po' di camber. Ma abbiamo un sacco di piloti esperti che sono consapevoli di questo".



"In generale i cordoli non sono troppo severi su questo circuito. Ci sono alcune canaline di drenaggio dietro i cordoli che i piloti dovrebbero evitare. Si rischia di riportare dei danni, con alcune viti che spuntano fuori, che non dovrebbero essere colpite con la gomma. Ma se i piloti rispettano i limiti della pista, allora va bene".



Tutti i piloti utilizzano il pneumatico Goodyear Eagle F1 SuperSport a specifica unica. Per la WTCR Race of Hungary, ogni pilota ha a disposizione 12 pneumatici slick da asciutto e può usarne 10 dagli eventi precedenti. Inoltre, sono disponibili 16 pneumatici da bagnato.

