Il WTCR − FIA World Touring Car Cup ha visto sei piloti in lizza per il titolo alla WTCR VTB Race of Russia dello scorso weekend. Ecco tutti i risultati del Sochi Autodrom.

VINCITORI

GARA 1:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

GARA 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



FIA WTCR JUNIOR TITLE

GARA 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team



WTCR TROPHY

GARA 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

GARA 1 (reverse grid):Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

GARA 2:Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2m29.624s (140.7kph)



GIRO PIU' VELOCE

GARA 1:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m33.452s (137.1kph)

GARA 2:Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m33.748s (136.9kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m33.452s (137.1kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 33 punti



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 223 punti

