Attila Tassi ha terminato la sua migliore stagione nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con due gare da urlo sul bagnato a Sochi.

L'ungherese, che ha firmato una vittoria all'inizio di quest'anno, si è schierato 13° in griglia per Gara 1 della WTCR VTB Race of Russia e, nonostante una partenza più lenta del previsto, ha rimontato nella seconda metà della gara per centrare il settimo posto.



Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha sfruttato il potenziale della sua Honda Civic Type R TCR anche in Gara 2. Nonostante il contatto con Gilles Magnus all'inizio lo abbia rallentato, il 22enne ha comunque concluso il primo giro al settimo posto, poi ne ha guadagnati altri due quando Mikel Azcona e Yvan Muller sono entrati in contatto poco prima della ripartenza dalla safety car Honda Civic Type R Limited Edition e, dopo aver ambito al podio, ha finito in quarta posizione.



"Che fine settimana per terminare la stagione!", ha detto. "Perdere la Q2 il sabato è stato un po' deludente, ma ero davvero felice quando ho visto la pioggia. Dopo una buona partenza in Gara 1, il primo giro serviva solo per mantenere la posizione, ma dopo ho trovato sempre più aderenza e mi sono davvero divertito con l'auto e la possibilità di dare la caccia ai rivali".



"Ho avuto una partenza eccellente in Gara 2, ma ho perso lo slancio, però ero settimo alla fine del giro. Dopo, ero fiducioso. È un ottimo modo per concludere una stagione difficile per me, quindi grazie alla squadra e alla Honda; nonostante alcune difficoltà, è stato comunque un buon anno".

