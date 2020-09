Il 18enne concorrente del WTCR Rookie Driver ha percorso i 25,378km della pista teatro delle prossime gare del WTCR – FIA World Touring Car Cup con una vettura stradale, rimanendone estasiato.



“Ci ho fatto qualche giro su una macchina stradale ed è assurdo! Fosse per me mi trasferirei lì, l'ho detto com mio padre! Adoro l'atmosfera della Germania. E' una pista diversa da tutte le altre e non vedo l'ora di andarci", ha detto il pilota della Vuković Motorsport.



Young con la sua Renault Mégane era andato forte a Zolder, ma si è dovuto ritirare in entrambe le gare per contatti.