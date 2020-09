Il giovane del WTCR – FIA World Touring Car Cup Rookie Driver in Gara 1 ha sbattuto danneggiando irreparabilmente la sua Renault Mégane RS TCR, saltando quindi Gara 2.



“E' stata una grande delusione per me e per la Vuković Motorsport - ha detto il 18enne, che ha rinominato 'Batmobile' la sua auto tutta nera - Il motorsport a volte è spietato e crudele, ma grazie al team potrò essere di nuovo in azione la prossima volta".