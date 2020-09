Jack Young non correrà Gara 2 della WTCR Race of Germany dopo l'incidente di Gara 1.

Il 18enne, in corsa per il WTCR Rookie Driver è andato a sbattere lungo i 25,378km del Nürburgring Nordschleife, sul quale era al debutto.



La Vuković Motorsport non è riuscita a sistemare la sua Renault Mégane RS TCR in tempo, per cui il nordirlandese sarà costretto a vedere Gara 2 da fuori.