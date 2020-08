Zengő: “Boldizs può crescere tanto, ma niente paragoni”

-

Bence Boldizs farà il suo debutto senza pressioni nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il 23enne è stato ingaggiato dalla Zengő Motorsport dopo un anno di competizioni nazionali con le TCR.



“Non abbiamo grandi obiettivi per la prima stagione, voglio solo che faccia più esperienza possibile coprendo molti km in pista, diventando più professionale e imparando dai migliori”, ha affermato Zoltán Zengő, capo del team ungherese che ha scoperto Norbert Michelisz.



Per il giovane magiaro si tratta di imparare, con Zengő che ha grandi speranze sul suo futuro.



"Ci sono tanti talentini ungheresi, ma crediamo molto che Bence e Zengő Motorsport possano raggiungere grandi traguardi insieme negli anni a venire”.



Però c'è una cosa importante: niente paragoni tra Michelisz e altri giovani.



“Non vogliamo fare paragoni con nessuno, ma in lui abbiamo visto ambizione, umiltà, serietà e passione, che è quello che cercavamo”.

