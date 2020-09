Il pilota della Comtoyou Racing sale sull'Audi RS 3 LMS griffata RACB National Team per dare la caccia al Rookie Award e ci racconta come si affronta il tracciato di Zolder.



“E’ la pista sulla quale ho girato di più, la prima volta che sono stato qui era il 2017 per la 24h, una grande gara in termini di pubblico. Avevo 17 anni e sono stato il vincitore più giovane della storia".



"Ho bei ricordi del tracciato anche degli anni nel Belcar Endurance Championship con il prototipo Norma. Ho già fatto parecchi giri, anche perché le gare di quella serie erano di 2h. E’ fantastico poter correre qui perché ci sono tanti punti dove poter superare. E’ molto vecchio stile, non hai margini d’errore e mi piacciono queste piste".



"Ho corso al Paul Ricard lo scorso weekend, ma non mi dà le stesse sensazioni. Non è perché è il tracciato sul quale sono praticamente cresciuto, ma perché è particolare. Forse meno bello di Spa-Francorchamps, ma ha un bel disegno e sarà bello correre con l’Audi TCR qui".



"La pista è stata riasfaltata di recente. E’ diventata 2-3 secondi più veloce e tutte le piccole sconnessioni non ci sono più. Anche se le curve restano uguali, è un po’ come fosse nuova perché sono cambiati i dettagli".



"Di fatto, ora non ho più quel vantaggio degli anni scorsi, ma ho fatto una fara del Belcar Endurance Championship e l’asfalto nuovo è migliore e più rapido”.