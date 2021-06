La sfida mette di fronte il 13 volte vincitore di Gran Premi di F1, David Coulthard, a bordo di una RB7, e il campione del mondo 2018 della Red Bull Air Race Martin Šonka, che piloterà il suo aereo Extra 300 SR, capovolto. Partito dal famoso Castello di Praga, il pilota scozzese dopo aver attraversato i vigneti panoramici della regione di Moravia e raggiunto la bellissima capitale slovacca Bratislava, arriva a Proprad Airfield, l’aeroporto slovacco, dove inizia la gara tra i due.

"La cosa grandiosa di questo filmato è che è tutto reale - ha dichiarato Coulthard - Quando l'aereo è a pochi metri sopra l'RB7 e capovolto, è tutto vero! Questa è l'abilità di Martin, un grande professionista nella sua disciplina. Mi piace molto il fatto di avere l'opportunità di mostrare l'auto di Formula 1 in diversi paesi. È stato incredibile e From Castle to Castle fa vedere cosa può fare un'auto di Formula 1 fuori pista".

Martin Šonka ha aggiunto: “È stato incredibile volare in questo modo. Entrambi avevamo una visione molto limitata fuori dalle nostre cabine di pilotaggio e per volare a un livello così basso e capovolto, ho avuto bisogno di guardare in avanti per essere in grado di controllare l'altezza dell'aereo. Inoltre sono un grande fan della Formula 1 e questa è stata una esperienza davvero speciale”.

Xtreme Sports Dal vulcano alle cascate: l'incredibile discesa della stella del kayak 01/04/2021 A 15:55

Chi vincerà la sfida? Guarda il filmato prodotto da Red Bull “From Castle to Castle” al seguente link:

Xtreme Sports Tamara Lünger e il K2: "I miei compagni morivano" 11/03/2021 A 16:34