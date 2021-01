Xtreme Sports

Scalare il K2 d'inverno: l'impossibile diventa possibile

IL K2 e i suoi 8.611 metri non erano mai stati scalati in inverno ma da sabato non è più così perché Nirmal Purja e il suo team hanno centrato questa impresa in condizioni difficili e con l'ausilio dell'ossigeno. Primo dello scorso weekend la 2ª vetta più alta del mondo era sempre stata affrontata in estate: "Abbiamo reso possibile, l'impossibile. Posso dire di aver fatto parte della storia".

