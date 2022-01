L'uomo più forte del mondo arriva dalla Scozia e il suo nome è Tom Stoltman: il ragazzo in questione ha 27 anni e ha conquistato nel giugno scorso il "World’s Strongest Man", competizione internazionale di "atletica pesante" che si propone di determinare l'essere umano più forte del pianeta tramite varie prove di forza fisica. La sua particolarità? Tom è autistico, ma secondo lui questo non ha limitato anzi. Ne parla il "Messaggero".

Dico sempre ai ragazzi giovani e ai loro genitori: siamo diversi ma abbiamo un vantaggio sulle persone che non lo sono. Abbiamo un superpotere, loro no

"Credo ti renda un atleta migliore - ha spiegato alla Bbc - perché è come avere un disturbo ossessivo compulsivo, hai una routine e continui a ripeterla: mangi, dormi, ti alleni. Ogni giorno".

Da quando ha iniziato a partecipare alle gare di Strongman, il suo impegno si è intensificato e lo stesso è capitato alla sua routine: "Mi alzo, mangio lo stesso cibo ogni giorno, compio le stesse azioni ogni giorno e vado in palestra alla stessa ora", ha raccontato alla Cnn.

Lo sport per superare le difficoltà

Fin da piccolo, Tom si sentiva diverso perché aveva bisogno di aiuto in classe. Faceva fatica, si chiudeva nella sua camera e non aveva amici: il calcio prima, la palestra poi lo hanno aiutato ad avere fiducia in se stesso e a parlare con le altre persone.

Tom oggi assume 10 mila calorie al giorno ed è in grado di sollevare 450 chili di peso. Per conquistare il gradino più alto del podio a Sacramento ha spinto una locomotiva a vapore da venti tonnellate e ha fatto piegamenti con le gambe sollevando 320 chili sulle spalle. In un'intervista a The National ha parlato del suo autismo: "Volevo far sapere alle persone che non sono timido, non sono strano. A volte faccio fatica, impiego molto più tempo degli altri a elaborare le informazioni e spesso le cose nuove mi innervosiscono"

