Prosegue il periodo di recupero dall’infortunio diin vista del grande obiettivo stagionale, rappresentato dai Campionati Mondiali di atletica leggera a(15-24 luglio). Il Campione Olimpico dei 100 metri aveva infatti accusato una, riscontrata nelle giornata di lunedì 23 maggio in seguito alla buona prestazione evidenziata nel Meeting di Savona. Ieri, come riporta il comunicato della FIDAL, il fuoriclasse azzurro si è sottoposto aall’Istituto di Scienza dello sport, a Roma.e quindi di conseguenza anche i tempi di riabilitazione già indicati nella prima fase diagnostica.

Jacobs, dopo aver dovuto saltare il Meeting di Eugene ed il Golden Gala di Roma (in programma domani sera), dovrebbe quindi mettere nel mirino a questo punto iper effettuare almeno un test agonistico prima di volare in Oregon per la rassegna iridata. Già certa invece l’assenza del 27enne nativo di El Paso in occasione dei Bislett Games di Oslo (nuova tappa di Diamond League) previsti il prossimo 16 giugno.