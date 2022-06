Jacobs non ha infatti ancora pienamente recuperato dalla distrazione-elongazione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra. La notizia di ieri dell'assenza di Marcell Jacobs al Golden Gala 2022 presso lo Stadio Olimpico di Roma ha indotto più di qualcuno a titubare circa le condizioni fisiche del campione olimpico: a impedirgli di partecipare all'evento un infortunio che lo costringerà a stare ai box.

Naturalmente, questo forfait va considerato come una prevenzione in vista dei Mondiali, in programma a luglio a Eugene. In quell'occasione sarà necessario presentarsi in un perfetto stato fisico per dimostrare tutto il proprio valore. Si è dunque optato per un approccio conservativo in vista degli impegni più importanti della stagione.

Il coach Paolo Camossi ha chiarito la condizione fisica di Marcell Jacobs in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Continua ad avere dolore e ad un mese dall'appuntamento clou della stagione non è il caso di commettere stupidaggini. Continueremo con tutte le terapie del caso e lavorando a bassa intensità, intorno al 70% del potenziale. Naturalmente siamo molto dispiaciuti per l'assenza al Golden Gala, che torna a Roma dopo un anno di assenza: è la nostra città, quella che Marcell sente di più"

"La situazione, comunque, è in continuo miglioramento. - prosegue Camossi -Lunedì probabilmente farà un'altra risonanza per cercare di accelerare i tempi di recupero. Deve avere un po' di pazienza e rimanere carico e determinato; è difficile veder gareggiare gli altri mentre tu sei fermo, ma per ora nessuno ha regalato grandi squilli di tromba."

