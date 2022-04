Filippo Tortu farà il debutto stagionale sui 100 metri, ma il focus di questa annata agonistica sarà sui 200 metri. A confermarlo è stato lo stesso atleta in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:

L’idea di massima è questa, con un primo 200 un paio di settimane dopo l’esordio sui 100, per poi tirare una riga e programmare il calendario. Tenendo conto che con i Mondiali al via il 15 luglio non si gareggerà molto. Al massimo fino al 5-6 luglio“.

Sugli obiettivi stagionali

Punto alla finale iridata e al podio europeo sui 200 e a far bene in entrambi i casi con la 4×100“.

Su Jacobs

Dato il lanciato, sui 200 vale ben meno di 20 secondi“.

Sulla tecnica

Nei 100 si va dritti, nei 200 ci si inclina e se sbagli traiettoria, ciao. Se prima avevo una percentuale di curve riuscite del 20, ora viaggio intorno al 60. Tendo ancora a stringerle troppo, a stare vicino alla riga e per uno con le leve come le mie è un problema. L’errore mi schiaccia, mi butta fuori: non ho le frequenze di un Desalu. Se però attacco la tangente più gradualmente, l’ingresso in rettilineo è redditizio e sfrutto al meglio il mio lanciato“.

