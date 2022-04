Meeting di Savona (gareggiando nei 200 metri) il 18 maggio e quello di Eugene, negli Stati Uniti, il 28 dello stesso mese (protagonista nei 100m), Marcell Jacobs scalda i motori nel periodo probabilmente migliore della sua carriera. A confermarlo è lo stesso atleta azzurro in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dove afferma i progressi che arrivano dagli allenamenti quotidiani: Con il mese di maggio alle porte , dove affronterà in rapida successione il(gareggiando nei 200 metri) ile quello di, negli Stati Uniti, ildello stesso mese (protagonista nei 100m),scalda i motori nel periodo probabilmente migliore della sua carriera. A confermarlo è lo stesso atleta azzurro in un’intervista a, dove afferma i progressi che arrivano dagli allenamenti quotidiani:

Sta andando tutto bene; dopo la stagione indoor culminata con l’oro mondiale nei 60m ho continuato a lavorare intensamente, non posso lamentarmi dei risultati che sto accumulando in allenamento“.

Ad

Atletica Jacobs, c'è la data del debutto sui 100: 28 maggio a Eugene 21/04/2022 A 06:11

Il super tempo di 11″35 nei 120 metri era, in precedenza, solo una voce; adesso è arrivata la conferma dallo stesso Jacobs, che riconosce il ruolo chiave avuto dal fisioterapista Alberto Marcellini: “Sì, è andata così: la scorsa settimana ho registrato i miei personali sia nei 120m che nei 150m. Abbiamo alzato l’attenzione su tutti i dettagli; la presenza costante al mio fianco del fisioterapista Marcellini si sta rivelando decisiva: lavora in simbiosi con coach Camossi, segue le sue indicazioni e le mie sensazioni, mi prepara al meglio prima di allenarmi, mi indirizza verso lo stretching necessario alla fine e al minimo fastidio sa dove e come mettere le mani, un lavoro eccezionale“.

Jacobs, oro mondiale nei 60 m con record europeo: rivivi l'impresa

C’è curiosità naturalmente per il suo esordio nei 200 metri (come detto in precedenza, in occasione del Meeting di Savona in programma il prossimo 18 maggio); i continui allenamenti vengono svolti proprio col fine di prendere domestichezza con una disciplina nuova per il Campione Olimpico, in ogni caso entusiasmato da questa sfida e dall’intera stagione: “Provo partenze ad hoc, ogni tanto faccio qualche gara ma tendo a perdere l’assetto, devo ancora trovare il feeling giusto con i 200m; è una disciplina inconsueta ma a Savona punterò a una prestazione importante. La stagione si presenta lunga e piena di obiettivi: la sbranerò“.

Jacobs: "Bolt mi incorona suo erede? È incredibile!"

Atletica Jacobs da Mattarella: "Che emozione. Voglio altre medaglie preziose" 13/04/2022 A 09:21