Mattia Furlani ha confezionato una superlativa prestazione agli Europei Under 18 ed è diventato il primo italiano a volare oltre gli otto metri nel salto in lungo prima di compiere 18 anni! L’azzurro ha regalato uno show magistrale a Gerusalemme (Israele), conquistando la medaglia d’oro con una facilità imbarazzante e sfoderando tutto il suo proverbiale talento. Al primo tentativo ha stampato un magistrale 8.04 (+1,8 ms/ di vento a favore) e demolisce il suo record italiano allievi, che aveva siglato lo scorso 18 giugno a Milano (in quel caso si fermò 7.87 con 1,2 m/s di brezza a sostenerlo nel liquidare il precedente primato tricolore, il 7.61 di Andrew Howe che reggeva dal 2007). Gli otto metri sono una vera e propria barriera nel lungo, Furlani l’ha sfondata da minorenne!

Il diciassettenne ha messo in chiaro le cose fin da quel momento, surclassando l’intera concorrenza e ribadendo di essere a tutti gli effetti un autentico fuoriclasse che ha tutte le carte in regola per regalarsi enormi soddisfazioni nel prossimo futuro, anche nella categoria superiore quando si attenderanno le risposte più importanti. Si tratta del record europeo di categoria, ha migliorato il 7.98 del britannico Jonathan Moore (29 luglio 2001), mentre il record del mondo di categoria appartiene al cubano Maykel Massò (8.28 nel 2016). Il laziale è poi tornato in pedana per i successivi balzi, ma chiaramente la tensione era un po’ scemata e non si sono registrate misure di rilievo (un nullo, 6.05, 5.97, due rinunce).

Il fratello minore di Erika Furlani (argento ai Mondiali allievi nel 2013 e autrice di 1.94 nel 2020) ha ritoccato la già sua migliore prestazione mondiale stagionale di categoria (la 41ma a livello assoluto). L’Italia festeggia anche la splendida medaglia di bronzo di Francesco Ettore Inzoli (7.58 metri, personale). Tra i due azzurri si è piazzato il francese Thomas Martinez (7.73, record nazionale under 18).

Mattia Furlani è a tutti gli effetti il Mr Jump italiano, ormai sta seguendo le orme del mitico statunitense JuVaughn Harrison (finalista nel lungo e nell’alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020). L’azzurri si sta infatti rivelando instancabile in terra santa, visto che un’ora prima della finale del lungo si era cimentato nelle qualificazioni del salto in alto: 1.92, 2.02 e 2.06 superati in scioltezza per staccare il biglietto per l’atto conclusivo, dove inseguirà una leggendaria doppietta in questa rassegna continentale di categoria.

