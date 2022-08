Letslie Tebogo è la nuova next big thing della velocità. Il botswano domina in maniera incontrastata la finale dei 100 metri nei Mondiali Under 20, chiudendo con il nuovo record del mondo per la categoria: è un 9"91 straordinario, considerando anche il fatto che, negli ultimi 20 metri, Tebogo rallenta voltandosi indietro per festeggiare, rimarcando il vantaggio enorme sugli avversari. E chissà dove avrebbe fermato il cronometro se avesse spinto fino al traguardo.

L'argento va al giamaicano Nkrumie, autore del nuovo recordo nazionale Under 20 in 10"01. Il bronzo è del sudafricano Richardson in 10"12, stesso crono del quarto, il thailandese Boonson, che resta però giù dal podio. Manca il colore azzurro nella finale: il nostro Alessio Faggin sfiora la qualificazione all'atto conclusivo per soli due centesimi.

La finale dei 100 metri Under 20 di Tebogo: il video

