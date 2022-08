Si ferma a Calì la corsa del bi-campione europeo under 18 Mattia Furlani. L'azzurro resta giù dal podio nella finale del salto in lungo chiudendo con 7.76 metri. È una misura che vale il settimo posto, più che dignitoso per lui, giovanissimo, contro rivali più grandi.

La gara è stata condizionata da un doppio nullo in apertura per l’azzurro, che è poi comunque riuscito a strappare l'accesso ai tre salti di finale con il 7.76, prestazione che denota grande carattere. Nei salti successivi, però, non è riuscito a trovare i giusti meccanismi per andare a caccia del podio. Podio su cui sono saliti il campione uscente Konate trionfatore per il secondo anno consecutivo con 8.08, secondo posto per il cubano Parada con 7.91, bronzo per il brasiliano Boza con 7.90.

