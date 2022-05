Marcell Jacobs farà il suo debutto stagionale sui 100 metri sabato prossimo a Nairobi (7 maggio). Il campione olimpico ha scelto il Kenya e la terza tappa Gold del World Athletics Continental Tour 2022 verso il Mondiale di Eugene. Il campione olimpico ha scelto il Kenya e la terza tappa Gold del per tornare nuovamente in pista e cominciare il suo cammino verso il Mondiale di Eugene.

la sua prima apparizione in pista doveva essere il 18 maggio a Savona, ma sui 200 metri , ma prima Jacobs ha voluto mettersi in gioco sui suoi 100 in un contesto di alto livello e su una pista che promette anche una gara veloce visto che il Moi International Sports Stadium è situato a 1865 metri sul livello del mare. Il velocista azzurro ha cambiato i suoi piani, visto che . La partecipazione al meeting ligure è stata confermata , ma prima Jacobs ha voluto mettersi in gioco sui suoi 100 in un contesto di alto livello e su una pista che promette anche una gara veloce visto che il Moi International Sports Stadium è situato a 1865 metri sul livello del mare.

Si parlava di un contesto di alto livello e certamente gli avversari non mancheranno, partendo dall’americano Fred Kerley, che Marcell ha preceduto nella storica finale di Tokyo. Ci sarà anche il padrone di casa Ferdinand Omanyala e soprattutto Filippo Tortu, per un duello tutto italiano che certamente incuriosisce molto.

Jacobs, anche per stessa ammissione del suo allenatore Paolo Camossi, voleva ricominciare la stagione in pista a Tokyo, proprio dove aveva vinto la medaglia d’oro. Alla fine il campione olimpico ha preferito evitare la lunga e complicata trasferta giapponese anche per via del fuso orario, ma ha scelto comunque di anticipare il suo rientro rispetto alle previsioni, scegliendo di correre a Nairobi, dove comunque c’è solo un’ora di fuso rispetto all’Italia.

Camossi ha parlato alla Gazzetta dello Sport, spiegando proprio i motivi che hanno portato il suo atleta a correre sabato a Nairobi: “In un primissimo, ’intenzione era far esordire Marcell al meeting di Tokyo di domenica 8 maggio, per ripartire da dove aveva terminato, in una sorta di omaggio. Poi, considerando il lungo viaggio e le sette ore di differenza di fuso orario, in vista di una stagione tanto impegnativa e con la trasferta di Eugene dietro l’angolo, avevamo preferito rinunciare. Da lì l’idea di una ripartenza inedita, sui 200 del meeting di Savona del 18, ma con l’anteprima di Nairobi. Il trasferimento, rispetto a quello per Tokyo, sarà più breve e confortevole, il fuso orario ridotto a un’ora e, soprattutto, perché tutti i parametri ci dicono che Marcell sia già in ottima condizione e vogliamo provare a sfruttarla subito al meglio. Non ho timori a farlo gareggiare spesso e averne due nelle gambe prima del grande scontro di Eugene non potrà che fargli bene”.

