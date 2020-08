Luminosa Bogliolo è stata la prima italiana a trionfare in una tappa di Diamond League: nel mirino il record italiano e sopattutto la finale olimpica di Tokyo. L'atletica azzurra ha una nuova punta, nei 100 metri ostacoli, con un nome molto particolare.

Luminosa Bogliolo non l’abbiamo certo scoperta grazie all’exploit di Stoccolma di domenica, quando è diventata la prima azzurra di sempre a vincere in Diamond League. Quella dell’ostacolista 25enne di Alassio è una crescita impetuosa: nel prossimo week end, agli Assoluti di Padova, la nuova punta della Nazionale italiana proverà a infrangere il record italiano di Veronica Borsi di 12’’76. Vanta un personale sui 100 a ostacoli di appena due centesimi di secondo più alto e il 12’88 stampato ieri in Svezia lascia ben sperare perché viziato da partenza tutt’altro che fulminea.

Migliori prestazioni di sempre in Italia nei 100hs

ATLETA TEMPO DATA VERONICA BORSI 12''76 2013 (Orvieto) LUMINOSA BOGLIOLO 12''78 2019 (La Chaux-de-Fonds) MARZIA CARAVELLI 12''85 2012 (Montgeron) CARLA TUZZI 12''97 1994 (Valencia) MICOL CATTANEO 12''98 2008 (Annecy)

Migliori prestazioni del 2020

ATLETA TEMPO LUOGO NADINE VISSER 12''68 FINLANDIA LUCA KOZAK 12''71 UNGHERIA ELVIRA HERMAN 12''73 BIELORUSSIA ANNIMARI KORTE 12''76 FINLANDIA LUMINOSA BOGLIOLO 12''79 SVEZIA

Road to Tokyo

Risultati della finale mondiale del 2019 – l’ultimo riferimento in termini di grande competizione internazionale - alla mano, in prospettiva l’accesso a una finale olimpica resta fuori portata: Andrea Vargas di Costa Rica fu infatti l’ultima a staccare il pass per la finale di Doha con ragguardevole crono di 12’’65, di ben 13 centesimi superiore al personale della Bogliolo (il quale le sarebbe valso il primo tempo delle escluse). Come già accennato, tuttavia, i margini di miglioramento della portabandiera delle Fiamme Oro sono notevoli e inesplorati, tanto che nel 2020 l’azzurra vanta il quinto tempo mondiale (12’’79). Non tutto il male vien per nuocere: c’è un anno per correggere le sporcature e limare ulteriormente il personale.

Il mio sogno grandissimo, che ora come ora ribadisco vedo come un sogno lontano, sarebbe provare ad entrare in finale [Luminosa Bogliolo]

Quel nome inusuale e la passione per gli animali

No, la nostra ostacolista non poteva certo passare inosservata con un nome del genere: i genitori decisero di chiamarla così per via della figlia di una coppia di amici, i signori De Natale. Già, l’azzurra si chiama così in onore di Luminosa De Natale, il cui nome ha folgorato mamma e papà Bogliolo. Luminosa (l’atleta) ha una passione viscerale oltre che per lo sport per gli animali: papà Valentino è veterinario ad Alassio e la figlia ha ripercorso le ombre paterne frequentando l’Ateneo di Sassari. Per la Laurea mancherebbe pochissimo, chissà che dopo Tokyo… Nel frattempo l’ostacolista “multitasking” dovrà completare l’arruolamento in Fiamme Oro.

