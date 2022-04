Filippo Di Mulo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, alla quale ha parlato del futuro imminente della staffetta 4×100 metri piani maschile, ordine dei frazionisti appare difficile da mutare: “Quanto alla disposizione del quartetto, quasi tutte le Nazioni schierano l’atleta più forte in seconda frazione, la più lunga, l’unica eccezione è il Canada con De Grasse. Marcell Jacobs è in grado di correre 130 metri ad altissima velocità“. Il responsabile tecnico della velocità italiana di atletica leggera,, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport, alla quale ha parlato del oro olimpico in carica , in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. L’appare difficile da: “Quanto alla disposizione del quartetto, quasi tutte le Nazioni schierano l’atleta più forte in seconda frazione, la più lunga, l’unica eccezione è il Canada con De Grasse. Marcell Jacobs è in grado di correre 130 metri ad altissima velocità“.

L’assenza di gare si fa sentire sull’affiatamento: “Mi rendo conto che non è facile trovare spazio. Manca sentire la preda. E in questo una gara ti aiuta. Vi dico la verità: darei volentieri una settimana di raduno per una gara. Naturalmente tutti hanno una possibilità“. La staffetta azzurra ha provato i cambi: “Ne abbiamo provati due da una parte e due dall’altra. Un errore per parte, è stato importante ritrovarci. Il problema è trovare la concentrazione giusta e in questo ci servirebbe almeno una gara test prima della partenza per il Mondiale“.

