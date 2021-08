Staffetta 4x100 azzurra con Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Eseosa Desalu e Lorenzo Patta nell'Olimpo! Medaglia d'oro storica, la decima per l'Italia in una spedizione sempre più sfolgorante. 38esima medaglia complessiva azzurra, a ritoccare il record assoluto.

Con stratosferico 37''50 la squadra azzurra stabilisce il nuovo record nazionale e sopravanza per un solo centesimo davanti alla Gran Bretagna grazie a sontuosa frazione di Filippo Tortu, magistralmente supportato dai compagni di Nazionale tra cui il solito mostruoso Marcell Jacobs. Bronzo per il Canada di un grande De Grasse. Primo oro della storia per una staffetta azzurra alle Olimpiadi, che al massimo si era "fermata" al gradino più basso del podio.

